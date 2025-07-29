Семейный экофестиваль «Твои зеленые привычки» прошел в Казани

В казанском детском парке «Елмай» 25 июля прошел семейный экофестиваль «Твои зеленые привычки», организованный «Казаньоргсинтезом» (входит в группу СИБУР).

Ключевым элементом фестиваля стал экоурок с участием певицы и ведущей телеканала СТС Kids Анастасии Князевой. На мероприятии участники узнали, как пластик проходит путь переработки – от сырья до готовой продукции: одежды, аксессуаров и предметов быта.

После обучающей части Анастасия Князева выступила с концертной программой и пообщалась с детьми.

«Меня покорила природа – зеленый парк у реки создает потрясающую атмосферу! Особенно запомнился экоурок: я узнала, что пластиковые бутылки перерабатываются в гранулы. Это удивительно! Уже сейчас сортирую отходы и считаю, что важно рассказывать об этом детям – от нас зависит, какой будет планета завтра: зеленой, чистой, живой», – отметила Князева.

Фестиваль включал несколько тематических зон, посвященных переработке отходов, сортировке и вторичному использованию материалов. Все активности были направлены на формирование практических навыков у детей и подростков. За участие в играх и конкурсах участники получали жетоны, которые можно было обменять на поощрения – в частности, было роздано 500 порций мороженого.

«Было очень весело! Мы бегали по парку, собирали жетоны и получали призы! А ещё я узнала, что собранные пластиковые бутылки можно сдать на переработку – мы с семьей так и делаем», – рассказала участница фестиваля Сабина.

Особой популярностью пользовалась мастерская ресайклинга с демонстрацией работы велошредера-инжектора. Посетители самостоятельно перерабатывали пластиковые крышки, изготавливая персонализированные брелоки. Всего в этот день было создано 450 изделий, еще 800 брендированных брелоков вручались участникам как сувениры.

«Интерактивные станции просто супер – дети бегают, играют и при этом узнают, как заботиться об экологии. Идеальный формат для семейного дня на природе», – отметила участница фестиваля Анна Логинова.

На фестивале также прошли обучающие мастер–классы по посадке деревьев, росписи переработанных материалов, настольным играм из вторсырья. Визуальная составляющая мероприятия была усилена фотозоной и моментальной фотобудкой, которая зафиксировала 302 снимка гостей мероприятия.

«Наша семья давно сортирует пластик, а такие фестивали – отличная возможность показать детям, зачем это нужно. Очень здорово, что экологию здесь объясняют через игру – детям понравилось, и знания усваиваются легко. Так мы формируем ответственное поколение», – поделился эмоциями участник фестиваля Георгий Чантуридзе.

Участники мероприятия отметили полезность интерактивных форматов и ценность экологической повестки, особенно в детской и семейной аудитории.

Фестиваль стал частью широкой программы «Твои зеленые привычки», объединяющей экопроекты «Казаньоргсинтеза» совместно с горожанами, экологами, школами и общественными организациями. С 2023 года участниками инициатив стало порядка 36 тысяч человек.