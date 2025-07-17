Семейный бизнес в Татарстане получит законодательный статус

В Татарстане на законодательном уровне закрепят понятие «семейное предприятие». Предусматривается ведение реестра семейных предприятий. Соответствующий законопроект, направленный на развитие семейного бизнеса в республике, приняли на 11-м заседании Государственного Совета РТ.

«Законопроект направлен на создание законодательной основы для развития бизнеса как части малого и среднего предпринимательства на территории Татарстана», – рассказала депутат Госсовета, член парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рузиля Тимергалиева.

Она отметила, что особенность семейных предприятий заключается в том, что они создаются членами семейной династии. Это позволяет им быть наиболее устойчивыми за счет особой общей заинтересованности в сохранении бизнеса и наследственных ценностей, уточнила депутат.

«Под «семейным предприятием» понимается субъект малого и среднего предпринимательства, отвечающий требованиям относительно доли участия членов семьи в уставном капитале хозяйственных обществ и осуществления ими трудовой деятельности у индивидуального предпринимателя или фермерского хозяйства. К членам семьи предлагается отнести супругов, родителей, детей, усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, братьев и сестер. То есть близких родственников», – подчеркнула она.

По словам Тимергалиевой, несмотря на то, что семейные предприятия функционируют во всех отраслях народного хозяйства, точных данных по статистике в республике не имеется. «Прежде всего, это связано с отсутствием официального статуса семейного бизнеса в законодательстве. Кроме того, сегодня практически полностью отсутствует какая-либо стратегия использования семейного предпринимательства», – пояснила она.

Депутат добавила, что семейные предприятия при их законодательном закреплении как отдельного сегмента экономики могут стать одним из ключевых инструментов социально-экономического роста, как регионов, так и России в целом.

«Это первый шаг в развитии семейного дела в республике, призванный мотивировать участников этого бизнеса к официальному трудоустройству членов семьи в своей компании и передавать опыт из поколения в поколение ради сохранения семейных ценностей», – заключила она.

Сейчас в 20 субъектах РФ понятие «семейное предприятие» закреплено в региональном законодательстве. В десяти регионах приняты самостоятельные базовые законы.