«Семейный автобус» в Нижнекамске: более 40 семей получили консультации экспертов

Участники республиканского социального проекта «Семейный автобус: традиции – в путь!» встретились с семьями Нижнекамска. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ЗАГСа Кабмина РТ.

«В город прибыла команда ведущих экспертов: семейных и детских психологов, репродуктологов, медиаторов и юристов. В течение дня индивидуальные консультации получили более 40 нижнекамских семей», – рассказали в пресс-службе.

Инициатива, организованная Управлением ЗАГС Кабинета министров РТ совместно с «Мастерской НКО», направлена на укрепление института семьи и поддержку традиционных ценностей. Главная цель – сделать квалифицированную помощь доступной для каждой семьи.

«Социальный проект "Семейный автобус: традиции – в путь!" очень важен, ведь не каждая семья может приехать в столицу и посетить специалистов семейной направленности. И во время работы мы видим, что проект востребован и обратная связь от семей показывает его положительный результат», – сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

Проект продолжит свое движение по Татарстану, следующими остановками «Семейного автобуса» станут Альметьевск и Елабуга.