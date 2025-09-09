Семейный аниме-фестиваль Yokai Matsuri в Казани собрал более 1,7 тыс. гостей

В Казани прошел семейный аниме-фестиваль Yokai Matsuri, который посетили более 1,7 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе татарстанского регионального отделения «Движения первых».

«Мы проводим аниме-фестиваль уже третий год подряд. Очень тепло к нему относимся всей командой Движения и видим, как он нравится ребятам и родителям. Yokai Matsuri – это семейный фестиваль, где взрослые могут познакомиться с увлечением ребенка. Среди подростков много любителей этой культуры», – прокомментировала для агентства участница «Движения первых» Альмира Хидиатова.

«Здорово, что Движение это увлечение поддерживает, в нем много творчества и креатива. А еще здорово, что через аниме транслируется идея продвижения национального: было много модных этнотоваров на ярмарке, проводилась отдельная дискуссия, а еще многие ребята готовили косплей на персонажей мифологии», – добавила она.

Центральным событием фестиваля стало косплей-дефиле по 17 номинациям, где выступило около 200 участников. Особое внимание было уделено номинации «Этно», где участники представили костюмы героев тюркского и славянского фольклора: Су Анасы, Шурале, богиня Мара и прочие.

Также на Yokai Matsuri проводилась образовательная программа. Она стартовала 5 сентября в Национальной библиотеке РТ и продолжилась в субботу на фестивале. Программа объединила 8 мероприятий: лекции «Манга: особенности, символика и контекст», «Национальное-актуальным», «История аниме движения в Республике Татарстан: успехи общественно-государственного взаимодействия», «Косплей и не только: от увлечения к профессиональным навыкам», «Как принять то, что мой ребенок увлекается аниме» и мастер-классы «Озвучка Аниме», «Укладка парика – важная часть косплея», «Озвучка для сценок и дефиле».

На фестивале прошла дискуссия: «Свой стиль в новом жанре: национальное в аниме и комиксах». Спикерами стали помощник Раиса РТ и руководитель «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов, руководитель коллектива Театр моды «СТРИШ» Полина Моисеева, концептолог и бренд-бариста TATAR by Tubatay и «Тюбетей» Миша Хонг, кандидат исторических наук и организатор международных татарско-японских мероприятий Тэймур Галимов.

Во время фестиваля проводилась ярмарка, ее особенностью стало объединение азиатской культуры и национальных традиций в виде, например, татарской манги. На фудкорте была представлена паназиатская кухня: корейское мороженое, токпокки, такояки, моти и прочее.

Вечером на фестивале показали две серии международного мультимедийного проекта «Туган Батыр».

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.