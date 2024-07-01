Семейные традиции и 15 тыс. гостей: что ждет татарстанцев на празднике «Уяв»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Череда национальных праздников в Татарстане продолжается, и 7 июля в селе Сиктерме Алькеевского района республики пройдет праздник чувашкой культуры «Уяв». Об этом сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Этот праздник особый, он отличается и имеет свои особенности в национальных праздниках», – подчеркнул он.

По словам замминистра, на площадке проведения праздника функционирует туристический центр. Поэтому гостей ждет не только красочное, аутентичное представление, но и вся необходимая для комфорта инфраструктура.

Дамир Натфуллин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Также Натфуллин отметил большую парковку, которая способна вместить транспорт всех гостей и участников праздника, а их в этом году ожидается не менее 15 тыс. человек. Ожидается, что они съедутся в Сиктерме из районов Татарстана, регионов России, а также зарубежных стран. При этом только участников уже набирается около 1,5 тыс. человек, и это количество может еще увеличиться, так как заявки продолжают поступать.

Главный режиссер праздника Сильвия Чаркина в свою очередь рассказала, что основной темой в этом году станут семейные традиции чувашского народа. В основу пролога лег цикл «от рождения до рождения» – как формируется семья и как в чувашском народе хранили и передавали традиции.

Сильвия Чаркина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

При этом организаторы ставят целью еще и привлечение молодежи, поэтому часть активностей, выступлений и площадок будут носить осовремененный характер.

Как и в прошлые годы, изюминкой празднества станет конкурс красоты и таланта «Уяв пики», в котором примут участие чувашские красавицы из Татарстана.

«Уяв» – это праздник чувашской культуры, народных традиций и обычаев, в основе которого лежат игры и хороводы. Начинается он, как правило, с появлением первых всходов и завершается с наступлением сенокосной поры. В эти дни чувашский народ обращается к силам природы с просьбой о богатом урожае, обильном дожде, устраивает массовые хороводы и молодежные игрища.