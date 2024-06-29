Семейные сказки, Чудо-юдо Рыба-кит и Время: в Атабаево прошел «АрхПикник»

Фото: Институт развития городов РТ

Сегодня в селе Атабаево Лаишевского района Татарстана прошел уже успевший стать традиционным этнофестиваль «АрхПикник». На этот раз темой посвященного ленд-арту события стали «Сказки моей семьи».

Фестиваль собрал более 1000 гостей. Все желающие смогли пройти увлекательные мастер-классы, насладиться национальной музыкой, йогой, пением или просто пережить в этом месте, где Кама сливается с Волгой, чувство соединения с природой.

Выполненные из различных материалов скульптуры, созданные участниками «АрхПикника», экологичны и дают новую жизнь старым вещам. Встречает посетителей Чудо-юдо Рыба-кит: в изображении персонажа сказки Петра Ершова «Конек-горбунок», кажется, можно увидеть целый мир, помечтать и вернуться в детство.

Среди принявших участие в конкурсе скульптур на этот раз были представители не только Казани, но и Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Нижнекамска, Казахстана. Идейным вдохновителем проекта «АрхПикник» является руководитель галереи современного искусства «ОКНО» Диляра Байчурина.

«Уже третий год проходит это мероприятие, и мы развиваемся — расширяем охват нашего конкурса архитекторов. В первую очередь „АрхПикник“ — это возможность скульпторам показать творения на открытой площадке. Наше мероприятие — про созидание, природу и красоту, скульптуры гармонируют с природой и являются ее неотъемлемой частью. Арт-объекты выполнены в технике ленд-арта из экоматериалов. Мы не восстанавливаем то, что разрушает сама природа, но добавляем свои арт-объекты. В этом году коллекция скульптур пополнилась девятью артефактами», — отметила галеристка.

Открытие «АрхПикника» началось с приветственного слова главы Лаишевского района РТ Ильдуса Зарипова. «„АрхПикник“ — проект, который нужно поддерживать и развивать. Это возможность реализовать творческий потенциал вещей и предметов, которые нас окружают, а также прикоснуться к искусству. Парк скульптур раскрывает семейные ценности, любовь к природе и творчеству», — подчеркнул чиновник.

По итогам конкурса первое место было присуждено скульптуре «Слоник», которую изготовили Саяр Давлетшин и Олеся Ланеева. Работа Ларисы и Сергея Рябининых «Время» получила второе место. Третье место досталось скульптуре «Чудо-юдо Рыба-кит», которую создали Наталья Мухина, Андрей Марсанов и Динар Салимов.

Автор материала — Лиана Юсупова.