Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Семейные сказки, Чудо-юдо Рыба-кит и Время: в Атабаево прошел «АрхПикник»
Сегодня в селе Атабаево Лаишевского района Татарстана прошел уже успевший стать традиционным этнофестиваль «АрхПикник». На этот раз темой посвященного ленд-арту события стали «Сказки моей семьи».
Фестиваль собрал более 1000 гостей. Все желающие смогли пройти увлекательные мастер-классы, насладиться национальной музыкой, йогой, пением или просто пережить в этом месте, где Кама сливается с Волгой, чувство соединения с природой.
Выполненные из различных материалов скульптуры, созданные участниками «АрхПикника», экологичны и дают новую жизнь старым вещам. Встречает посетителей Чудо-юдо Рыба-кит: в изображении персонажа сказки Петра Ершова «Конек-горбунок», кажется, можно увидеть целый мир, помечтать и вернуться в детство.
Среди принявших участие в конкурсе скульптур на этот раз были представители не только Казани, но и Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Нижнекамска, Казахстана. Идейным вдохновителем проекта «АрхПикник» является руководитель галереи современного искусства «ОКНО» Диляра Байчурина.
«Уже третий год проходит это мероприятие, и мы развиваемся — расширяем охват нашего конкурса архитекторов. В первую очередь „АрхПикник“ — это возможность скульпторам показать творения на открытой площадке. Наше мероприятие — про созидание, природу и красоту, скульптуры гармонируют с природой и являются ее неотъемлемой частью. Арт-объекты выполнены в технике ленд-арта из экоматериалов. Мы не восстанавливаем то, что разрушает сама природа, но добавляем свои арт-объекты. В этом году коллекция скульптур пополнилась девятью артефактами», — отметила галеристка.
Открытие «АрхПикника» началось с приветственного слова главы Лаишевского района РТ Ильдуса Зарипова. «„АрхПикник“ — проект, который нужно поддерживать и развивать. Это возможность реализовать творческий потенциал вещей и предметов, которые нас окружают, а также прикоснуться к искусству. Парк скульптур раскрывает семейные ценности, любовь к природе и творчеству», — подчеркнул чиновник.
По итогам конкурса первое место было присуждено скульптуре «Слоник», которую изготовили Саяр Давлетшин и Олеся Ланеева. Работа Ларисы и Сергея Рябининых «Время» получила второе место. Третье место досталось скульптуре «Чудо-юдо Рыба-кит», которую создали Наталья Мухина, Андрей Марсанов и Динар Салимов.
Автор материала — Лиана Юсупова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»