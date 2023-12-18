Семейные эстафеты и дзюдо: в Казани прошел турнир «Зимние забавы семьи чемпионов»

Фото: Федерация дзюдо РТ

В столице Татарстана при поддержке Федерации дзюдо РТ впервые состоялся турнир «Зимние забавы семьи чемпионов», организованный клубом дзюдо «Казанские тигры» в рамках реализации проекта Федерации дзюдо России «Семья чемпионов». Соревнования среди юных воспитанников клуба и членов их семей прошли на придомовой площадке клуба «Казанские тигры».

«Если в прошлом году на старте проекта „Семья чемпионов“ в нашем клубе мы начинали с шести семей, а на тренировки приходили 12–14 человек, то сегодня к проекту „Семья чемпионов“ присоединились уже 100 человек», — подчеркнул один из организаторов турнира, старший тренер клуба «Казанские тигры» Руслан Шигабетдинов. При этом он отметил особую актуальность проекта в связи с объявленным Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи, которым в России станет 2024-й.

Всего в турнире «Зимние забавы семьи чемпионов» приняли участие около 100 человек. Самый младший участник — четырехлетний воспитанник клуба, самый старший — 67-летний дедушка одного из спортсменов. Соревнования прошли в формате веселых стартов и эстафет. В ходе конкурсов капитаны перевозили всех участников своей команды на ватрушках, а юные спортсмены и члены их семей метали на дальность валенки, демонстрировали скорость, смекалку и умение работать вместе. Особую радость детям принесли гигантские белые медведи-аниматоры, игравшие на барабанах.

«Проект „Семья чемпионов“ действительно объединяет детей и родителей. Они не только занимаются физподготовкой, но также изучают основы дзюдо, приемы самообороны, участвуют в различных совместных мероприятиях как на татами, так и за его пределами. Стало доброй традицией участие в различных благотворительных мероприятиях, субботниках по очистке местного леса, выездных беговых марафонах, а также совместных культурных мероприятиях. «Проект объединяет семьи и делает нас еще сильнее и лучше», — заметил старший тренер клуба. — Самое главное — родители своим личным примером демонстрируют детям вовлеченность в спорт, положительное отношение к здоровому образу жизни».

Зародившись 15 лет назад, на сегодняшний день проект «Семья чемпионов» включает более 300 семей-участниц в разных городах России. Суть проекта заключается в том, что под руководством тренера по дзюдо проходят совместные занятия детей и родителей. Проект «Семья чемпионов» — это целая система образования и воспитания, заключающаяся в бесплатных совместных тренировках родителей с детьми. Они занимаются комплексом тщательно подобранных упражнений с элементами дзюдо. Вся программа адаптирована на совместное выполнение упражнений ребенка и родителя, укреплении связи ребенок — родитель.

Фотографии: Федерация дзюдо РТ.