Семейную программу о Волжской Булгарии и Казанском ханстве организуют в Казани

Исторический парк «Россия – Моя история» в Казани станет площадкой семейной программы, приуроченной к завершению Рамадан. Она пройдет с 20 по 22 марта. Для посетителей подготовили серию экскурсий и интерактивных мероприятий, которые познакомят гостей с ключевыми этапами истории региона – от Волжской Булгарии и Казанского ханства до периода Российской империи.

Каждый день в 12:00 будет проходить экскурсия «Загадочные приключения Волжской Булгарии и Казанского ханства». Она посвящена истории Волжской Булгарии, которая считалась одним из крупнейших торговых центров Восточной Европы. Уже в X веке через булгарские города проходили торговые пути, соединявшие страны Востока, Русь и Европу.

В 922 году здесь произошло событие, оказавшее большое влияние на духовную историю региона, – официальное принятие ислама. Во время экскурсии посетителям расскажут, каким был средневековый город Булгар, почему его называли «северной столицей мусульманского мира» и какую роль в истории Поволжья сыграло Казанское ханство.

В 13:00 семьи с детьми смогут поучаствовать в интерактивном квесте «Татарстан. Путешествие в прошлое». Участникам предложат разгадать загадки, связанные с известными правителями и важными историческими событиями, найти подсказки в мультимедийных экспозициях и собрать собственную «карту истории Татарстана».

В 14:00 начнется экскурсия «Путешествие из Казанского царства в Казанскую губернию». Посетителям расскажут, как менялась жизнь Казани после XVI века, каким образом город превратился в один из крупнейших центров торговли и образования и какую роль он сыграл в культурной жизни Российской империи.

Семейные исторические выходные приурочены к окончанию месяца Рамадан. Мероприятия направлены на популяризацию истории Татарстана и культурного наследия региона.

Для участия требуется предварительная запись по телефону +7 962 571-30-27.

Организация семейных программ соответствует целям национального проекта «Семья».