Семейную ипотеку в России могут распространить на вторичное жилье

Семейную ипотеку нужно распространить на вторичное жилье в городах с малым числом новостроек. С таким предложением к ДОМ.РФ обратился Общероссийский народный фронт, сообщают «Известия».

«Мы [ОНФ] предлагаем распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье в тех городах, где отсутствует жилищное строительство. Возможно, стоит рассмотреть разработку специальных критериев: к примеру, если в городе жилье не строится в течение трех–пяти лет, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье», — объяснил изданию эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» — гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко.

По его словам, необходимо разграничить программу с учетом нескольких факторов, включая число детей в семье, доходы и текущие жилищные условия. Такие корректировки позволят сделать программу более адресной.

Кроме того, ОНФ предлагает расширить программу на ряд социально незащищенных категорий населения, к примеру инвалидов, преподавателей и медиков, добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Также необходимо уточнить понятие первичного жилья, которое подпадает под семейную ипотеку.

По данным газеты, ДОМ.РФ уже получил данное письмо.

«Положения постановления, регулирующие порядок реализации программы „Семейная ипотека“, содержат специфические правовые термины, позволяющие разграничить виды приобретаемой недвижимости и формы ее приобретения. Но понятие „новостройка“ более доступно для граждан и предполагает определение жилья, находящегося на этапе строительства», — говорится в сообщении организации.

Уточняется, что ответ на письмо ОНФ будет дан в ближайшее время.