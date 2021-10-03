«Семейное счастие» как оно есть: в Казани стартовал Качаловский фестиваль

До 22 октября в стенах Качаловского театра зрителей ждет насыщенная театральная программа. Здесь будут представлены четыре спектакля по классическим пьесам от ведущих театров страны. Об открытии театрального форума и о том, какие постановки увидит казанский зритель за фестивальные дни, – в репортаже ИА «Татар-информ».

II Качаловский фестиваль открылся спектаклем «Семейное счастие» театра «Мастерская Петра Фоменко»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В этом году Качаловский фестиваль посвящен 230-летнему юбилею Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова. Открытие фестиваля посетила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Я хочу всех поздравить с началом фестиваля и юбилеем нашего театра. Уверена, нас ждут добрые, светлые фестивальные дни, богатые на эмоции», – сказала Фазлеева во время торжественной церемонии.

«Счастье жить для другого… Зачем для другого, когда и для себя не хочется?..»

Открытие фестиваля было доверено артистам театра «Мастерская Петра Фоменко», которые представили казанской публике сценическую композицию «Семейное счастие» по одноименному роману Льва Толстого.

Повесть великого русского классика была переведена на сцену самим основателем театра.

«Я хотел бы поблагодарить директора театра “Мастерская Петра Фоменко” Андрея Воробьева за то, что они привезли сюда спектакль самого Петра Фоменко – нашего выдающегося режиссера, педагога. К сожалению, его уже нет среди нас, но его ученики, которые сегодня работают в театре, продолжают его дело. Нам очень повезло, что мы становимся свидетелями их многолетнего труда», – считает художественный руководитель – директор театра, народный артист РФ и РТ Александр Славутский.

История любви еще совсем юной Маши (Ксения Кутепова) и ее опекуна – 36-летнего Сергея Михайловича (Алексей Колубков) – яркая иллюстрация развития этапов семейной жизни Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Проблематика выстраивания семейной жизни – одна из основных в творчестве Льва Толстого. Такие аспекты в ней, как любовь, доверие, взаимоуважение, преданность, поддержка и измена, отражаются в его романах «Война и мир» и «Анна Каренина». «Семейное счастие» же стало его попыткой наиболее полно отразить специфику семейных взаимоотношений, сконцентрировавшись только на них.

История любви еще совсем юной Маши (Ксения Кутепова) и ее опекуна – 36-летнего Сергея Михайловича (Алексей Колубков) – яркая иллюстрация развития этапов семейной жизни: от конфетно-букетного периода до «тихого счастья» через неизбежное угасание чувства влюбленности. И если зрелость Сергея Михайловича позволяет ему четко и осознанно понять происходящее, то юношеская несдержанность Машеньки не дает увидеть ей всю прелесть тихого семейного счастья («Мне скучно, скучно, а притворяться я ни за что не стану»), что заставляет ее искать место выплеска ее нерастраченных душевных сил и надежд в светских развлечениях.

Юношеская несдержанность Машеньки не дает увидеть ей всю прелесть тихого семейного счастья Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Но бесцельностью такого существования не наполнить душевную пустоту («Счастье жить для другого… Зачем для другого, когда и для себя не хочется?..»), а чувство первой влюбленности не вернуть в многолетние отношения. Так в чем же заключено это самое семейное счастье?

Столь простая житейская истина о том, как выдыхается вся прелесть влюбленности, словно откупоренная бутылка хорошего вина, так же легко и поэтично рассказывается актерами Мастерской Фоменко. И здесь малейшие перепады настроений, любой сюжетный завиток отражается во всем, словно само пространство является отражением душевных коллизий персонажей.

На сцене разворачивается не драма, а лирическая комедия, щедро приправленная изящным юмором Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Но на сцене разворачивается не драма, а лирическая комедия, щедро приправленная изящным юмором, которая заставляет зрителя почувствовать себя умудренным опытом странником, ставшим случайным свидетелем ускользающей, словно песок между пальцев, красоты, на смену которой приходит чувство смирения.

«Мы необыкновенно рады и счастливы в очередной раз оказаться в Казани – городе, который мы безумно любим. Для нас большое счастье привозить наши спектакли и представлять их просвещенному зрителю, ценителю того, чему мы посвятили свою жизнь», – поблагодарил присутствующих от лица артистов приглашенного театра Андрей Воробьев.

Для тех, кто не успел оценить работу санкт-петербургского театра, сегодня в Качаловском театре состоится повторный показ спектакля.

«Семейное счастие» стало попыткой Толстого наиболее полно отразить специфику семейных взаимоотношений Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ведущие театры Москвы и Санкт-Петербурга выступят на сцене Качаловского театра

Фестивальная история продолжится 12 и 13 октября московской «Студией театрального искусства», которая представит спектакль Сергея Женовача «Старуха» по повести Даниила Хармса.

19 и 20 октября казанская публика оценит трактовку знаменитого романа Льва Толстого «Анна Каренина» Александра Галибина в исполнении Петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом».

Закрытие фестиваля ознаменуется премьерой Качаловского театра «Васса» по пьесе Максима Горького в постановке Александра Славутского. Она состоится 22 октября.

«Когда мы задумывали этот фестиваль много лет назад, мы рассчитывали, что к нам будут приезжать лучшие театры страны. Так оно и происходит благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и Министерства культуры РТ», — сообщил художественный руководитель — директор театра, народный артист РФ и РТ Александр Славутский.

Александр Славутский: «Я хотел бы поблагодарить директора театра “Мастерская Петра Фоменко” Андрея Воробьева за то, что они привезли сюда спектакль самого Петра Фоменко» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Фестиваль дополнит бесплатная параллельная программа, в рамках которой пройдут мастер-классы, творческие встречи, конференции и круглые столы с участием ведущих театральных деятелей. Среди них — советский и российский театральный режиссер, педагог, профессор Сергей Женовач, российский театральный критик Григорий Заславский, советский и российский театровед и педагог, театральный критик, кандидат искусствоведения Борис Любимов и другие.

«Более подробная информация о датах и местах проведения встреч, а также о том, как на них попасть, будет известна чуть позже. В первых числах октября мы вывесим подробную программу на нашем сайте и в социальных сетях», — рассказала помощница художественного руководителя по литературной части театра Диляра Хусаинова.

Первые встречи параллельной программы пройдут 9–10 октября.