Семейная пара разобрала забор у гипермаркета в Казани и украла листы на полмиллиона

Казанские полицейские задержали семейную пару, которая подозревается в краже 1373 оцинкованных листов с забора строительного гипермаркета.

Как установили стражи порядка, ночью 13 и 17 июня мужчина и женщина скручивали металлические листы с забора и грузили их в арендованную «ГАЗель», после чего увозили сдавать на металлолом.

Гипермаркету нанесен ущерб на 570 тысяч рублей. Оперативники задержали семейную пару, ранее они уже были судимы. Свою вину задержанные признали, сознались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас пара находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают, совершали ли задержанные другие преступления. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.