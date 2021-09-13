Семейная пара отравилась газом в Нурлатском районе РТ, супруг погиб

Сегодня в 15.05 поступило сообщение о том, что в частном доме в селе Тюрнясево в Нурлатском районе РТ предположительно угарным газом отравились два человека.

61-летний мужчина погиб, его 55-летнюю супругу госпитализировали в реанимационное отделение Нурлатской ЦРБ.

Как сообщили агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, женщина в сознании, ей оказывают всю необходимую помощь.

Причины трагедии устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что самые распространенные источники угарного газа — это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, а также нагреватели воды в бассейнах и двигатели автомашин, выбрасывающие выхлопные газы. Из-за трещин в печах, забитых дымоходов и отсутствия нормальной вентиляции угарный газ может сконцентрироваться в помещениях и привести к отравлению.

По данным МЧС, вместе с этой трагической историей, с начала 2021 года по 12 сентября в Татарстане зарегистрированы 36 случаев отравления угарным газом. 13 человек погибли, в том числе двое детей, 66 человек пострадали, из них 23 ребенка.