Семейная налоговая выплата: как рассчитать и когда подать заявление

Россияне могут подать заявление на новую семейную налоговую выплату до 30 сентября включительно. Об этом РИА Новости сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, выплату могут получить родители двух и более детей при условии, что среднедушевой доход в семье ниже полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у заявителя нет задолженности по алиментам. Заявление подается один раз в год на основе доходов за предыдущий налоговый период – в текущем году на доходы за 2025 год и далее.

Гиринский уточнил, что выплату могут получать оба родителя, каждый должен подать отдельное заявление. Право на меру поддержки имеют семьи с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Размер выплаты рассчитывается как разница между НДФЛ (13%) и налогом по льготной ставке 6%. Например, при доходе 1 млн рублей в год разница составит 70 тыс. рублей.