Семейная игра, телеграм-бот и песня: что создали участники форума «iВолга»

В Самарской области завершился Всероссийский молодежный форум «Движения первых» «iВолга» платформы Росмолодежь.События. Событие завершилось подведением итогов от участников, а также презентацией инициатив и проектов, созданных ими. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Так, участники смены «Родные — Любимые» представили семейную игру — карточки «Код семьи». Благодаря ей родители и дети смогут обсудить важные вопросы и укрепить отношения друг с другом. Результатом работы смены «Мастера воспитания» стал телеграм-бот «Воспитание. Маршрут построен», предназначенный для советников директоров по воспитанию. Представители смены «Первые. Культура и искусство» подготовили концерт-перформанс и написали песню о форуме, которая прозвучала на церемонии закрытия.

Заместитель полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев напомнил, что в этом году форум впервые прошел в обновленном, всероссийском формате.

«В этом году мы собрали представителей 82 регионов России и восьми дружественных стран. Это расширение нашей большой семьи, которая объединяется каждый год на „iВолге“. Мы рады встречать в Приволжье гостей. И будем рады видеть вас и в следующем году», — обратился он к участникам церемонии закрытия.

Кроме того, состоялась церемония награждения победителей конкурса проектов от «Росмолодежь.Гранты» Федерального агентства по делам молодежи. Награды вручены 24 участникам форума — грантовый фонд составил 10 млн рублей. Также был вручен грант от Правительства Самарской области. Врио губернатора региона Вячеслав Федорищев выделил 10 млн рублей на реализацию четырех наиболее смелых и инновационных идей.

Еще три участника, одержавшие победу в общефорумном рейтинге, получили дополнительную награду. Решение было принято накануне церемонии закрытия на встрече с полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

«Я недаром говорил, что мы действительно рады видеть гостей. Мы вас приглашаем посетить любой регион в Приволжском федеральном округе на ваш выбор!» — обратился к ним Олег Машковцев.

На первом федеральном форуме была организована работа 11 смен, связанных с направлениями деятельности «Движения первых». Это в том числе волонтерство, патриотизм, медиа, культура и искусство. Участниками специальных форматов «iВолги» стали педагоги и родители старше 35 лет, серебряные волонтеры, сотрудники сферы государственной молодежной политики и «Движения первых».