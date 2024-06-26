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Семье в Татарстане понадобится 5,4 года, чтобы накопить на квартиру
Семье в Татарстане понадобится как минимум 5,4 года, чтобы накопить на квартиру. Это следует из рейтинга регионов России по доступности жилья, составленного РИА Новости.
Отмечается, что доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2024 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Эксперты связывают это с положительной динамикой зарплат и процентных ставок по депозитам.
В целом Татарстан оказался на 49-м месте в рейтинге регионов. При этом если в мае 2024-го среднестатистической семье необходимо как минимум копить на квартиру 5,4 года, то годом ранее цифра была больше – 6,3. В среднем стоимость квартиры площадью 60 «квадратов» составила 7,5 млн рублей.
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