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Наука и образование
6 сентября 2022  17:05
Эльза Кузнецова

Семье сельских учителей в Елабуге подарили автомобиль

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Семье сельских учителей в Елабуге подарили автомобиль
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Семья учителей из Елабужского района получила ключи от автомобиля благодаря гранту главы Рустема Нуриева «Мобильный учитель». Победителями гранта стали Ильгиз и Рамзия Салимовы, сообщили «Татар-информу» в администрации района.

«Учителя выбираются из необходимости кадров на селе. Эти педагоги будут ездить между двумя сельскими школами. Школы выигрывают вдвойне, так как Ильгиз и Рамзия Салимовы будут вести уроки в двух школах по четырем дисциплинам», — уточнили в администрации. 

Ильгиз Салимов окончил Елабужский педагогический университет в 2000 году. В разные годы работал в Мамадышском и Заинском муниципальных районах. С 2019 года работает учителем физической культуры и ОБЖ в Большешурнякской средней школе. Имеет первую квалификационную категорию. С 2022 / 2023 учебного года будет работать также в Старокуклюкской основной школе. 

Его супруга Рамзия Салимова окончила Елабужский педагогический университет в 2006 году. Как и муж, работала в школах Мамадышского и Заинского районов. В Большешурнякской школе работает с 2019 года. В этом году вышла из отпуска по уходу за ребенком, и вместе с мужем будет работать учителем английского и русского языка в Большешурнякской и Старокуклюкской школах. 

Автомобиль «Лада гранта» будет выдан семье после оформления необходимых документов.

#елабужский район
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