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Семье мобилизованного из Татарстана вручили ключи от новой квартиры
Ключи от новой квартиры в селе Лебяжье Алексеевского района вручили сегодня семье Алексея Булыгина – мобилизованного Татарстана. На торжественной церемонии глава Алексеевского района Сергей Демидов отдал ключи жене Булыгина.
«Это уже второй дом, построенный на средства компании, и сейчас строятся еще третий и четвертый дом. Это в наше время дорогого стоит», – заявил Демидов.
Сам дом построен из кирпича и имеет 4 этажа. Всего дом рассчитан на 24 квартиры, из которых 16 – двухкомнатные и оставшиеся 8 – трехкомнатные. Общая площадь дома составляет 2,3 тыс. квадратных метров, а жилой части – 1,6 тыс. квадратных метров.
Квартиры сдаются в чистовой отделке и с необходимой мебелью. Кроме того, в каждой квартире проведена индивидуальная отопительная система.
Отметим, что многоквартирный дом построен на средства «Алексеевскдоростроя», для предоставления квартир работникам предприятия в виде беспроцентного займа. Помимо этого, каждые пять лет с семьи списывается часть долга в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.
«Главное, чтобы дом был теплым. Причем не только в прямом смысле, но, и чтобы в нем был теплый, домашний уют. А также, чтобы в доме было побольше детского смеха», – заявил председатель совета директоров «Алексеевскдорстроя» Фоат Валиев, вручая ключи от квартир семьям работников предприятия.
Отметим, что рядом с новым домом ведется строительство еще двух аналогичных домов, а в планах у предприятия создать микрорайон для дорожных рабочих.
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