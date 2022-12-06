Семье мобилизованного из Буинска помогут с оформлением и газификацией дома

В Буинском районе Татарстана продолжаются обходы семей мобилизованных главой района и его заместителями. По итогам очередного посещения еще две семьи получат индивидуальные меры поддержки. Так, власти района пообещали поддержать семью семье мобилизованного Сергея Иванова. Его близким необходима помощь с оформлением дома, в котором они живут уже более 17 лет.

«Будем способствовать ускорению процесса. После того как все документы будут готовы, семья намерена подключить газ по программе бесплатной газификации», — рассказал в своем телеграм-канале глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Айгель Афанасьева проводила супруга Айрата на пункт сбора в Казани в конце октября. Сейчас она самостоятельно ведет все домашние дела, воспитывает дочку и сына. «Успевает и каждые выходные посещать супруга в Казани. Айрат условиями проживания доволен, благодарит район за поддержку. Единственное, о чем попросила Айгель, помочь зашпаклевать и заделать оконные проемы. Всеми этими вопросами по дому занимался супруг. Мы непременно поможем Афанасьевым», — отметил глава района.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, на пункты сбора проводили 136 жителей муниципального образования. Обходы семей с целью узнать об их нуждах продолжатся.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября по указу президента России Владимира Путина. Для службы в зоне проведения военной спецоперации призвали более 300 тыс. человек.