Семье из Татарстана, которая живет в бане с четырьмя детьми, проведут газ в доме

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Многодетной семье из Менделеевского района, которая несколько лет живет в бане, проведут газ вне очереди и помогут с ремонтом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Менделеевского района.

Ситуацию в многодетной семье Курихиных в Менделеевском районе взял на личный контроль замруководителя исполкома района Константин Макаров. Ситуация потребовала вмешательства местных властей, когда выяснилось, что семья проживает в летнем домике, совмещенном с баней, а не по месту прописки детей. На это обратили внимание также органы опеки. Делегация района посетила место проживания семьи.

У Оксаны Курихиной пятеро детей (старший ребенок уехал учиться в Мензелинск, поэтому не проживает с остальными членами семьи). На средства материнского капитала она купила дом в селе Тураево Менделеевского района. Семья там не живет, предпочитая ютиться в бане. Чтобы узнать причины и уточнить, какие меры поддержки необходимы, ее по поручению главы района посетил Константин Макаров.

«Мы окажем всю необходимую поддержку. Так, решено подключить дом семьи Курихиных к газу вне очереди, чтобы сподвигнуть их переехать в свой дом, а не жить в банном помещении. Еще летом Оксана жила в Тураево в своем доме, но потом снова уехала к супругу вместе с детьми, в не совсем пригодное для малышей помещение. Мы, конечно, будем настаивать, чтобы детей перевезли оттуда в дом. Поможем и с ремонтом», — рассказал чиновник.

Многодетная семья находится в зоне внимания администрации района. По инициативе исполкома и при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в прошлом году Курихины получили субсидию из республиканского бюджета в размере 840 тыс. рублей, а также 330 тыс. рублей из муниципального бюджета, всего — 1 млн 170 тысяч рублей.

«Курихины пожелали открыть свое хозяйство. Мы их, конечно, поддержали. Проработали с Минсельхозпродом, выделили субсидии. У них прекрасная ферма, сдают молоко. Осталось только решить вопрос с условиями проживания», — поделился Константин Макаров.

Ожидается, что после проведения ремонта и подключения газа семья Курихиных переедет в свой дом в селе Тураево. Ситуация находится на контроле администрации района и органов опеки. В ближайшее время комиссия обследует дом, чтобы оценить объем работ. Администрация выйдет с инициативой к депутатам района о совместном решении вопроса.