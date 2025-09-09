Семье Губайдулиных из Лаишевского района, воспитывающей 10 детей, подарили автомобиль

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Семье Губайдулиных, в которой воспитываются десять детей, подарили большой автомобиль. Ключи передали на выездном заседании комиссии Татарстанского регионального отделения партии по народной программе «Единой России», прошедшем в Лаишевском районе РТ.

«Благодаря меценатам у нас сегодня есть уникальная возможность помочь одной из многодетных семей Лаишевского района, семье Губайдулиных, в которой воспитываются десять детей, в том числе шесть приемных. Папа сейчас принимает участие в специальной военной операции. При входе вы наверняка увидели автомобиль со словом «Подарок». Именно его мы сегодня передаем», – сообщила депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

Она напомнила, что в этом году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова уже шесть семей республики, воспитывающих десятерых или более детей, получили в подарок такие автомобили.

«Для таких семей наличие большого автомобиля – это возможность решения многих насущных вопросов», – добавила депутат.

На сцену вышла мать вместе со всеми десятью детьми. Ключи им передали глава Лаишевского района Ильдус Зарипов и руководитель исполкома Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Марат Самигуллин. По окончании заседания они все вместе осмотрели автомобиль и сделали общую фотографию.