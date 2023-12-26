Семье бойца СВО вручили ключи от новой квартиры в Казани

Ключи от новой квартиры в казанском жилом районе «Салават Купере» вручили семье одного из бойцов, участвующих в СВО. По словам жены бойца Ильзиры Шайдуллиной, их семья около года ждала этой квартиры.

«Очень рады, огромное спасибо, получился такой большой предновогодний подарок», – поблагодарила Шайдуллина руководство Госжилфонда при Раисе РТ.

Она также поделилась, что уже продумала, как будет обустроена новая квартира, и что в ближайшее время их семья наконец-то переедет из съемного жилья в новый дом.

Квартира расположилась в одном из новых социально-ипотечных домов жилого комплекса «Мәхәббәт». Помимо семьи бойца, ключи от жилья получили еще свыше 400 семей.

Отметим, что все квартиры в новых домах оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

На первых этажах для жителей созданы специальные помещения, где можно оставить велосипед или коляску, а также пеленальные комнаты, туалеты и места, где можно помыть лапы домашним питомцам после прогулок.

Все дома построены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроект, инициирован Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.