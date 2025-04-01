«Семаку за этот матч – «два». Бубнов о победе «Зенита» над «Рубином»

Фото: fc-zenit.ru

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Рубином» (4:0) в 22-м туре РПЛ.

Бубнов раскритиковал наставника «сине-бело-голубых» Сергея Семака за неправильные решения.

«Семак в этом матче сделал две ошибки. Он выпустил с первых минут Соболева. А также оставил в запасе Мостового. Педро сыграл слабый матч, несмотря на голевой пас. Семак потом эти ошибки исправил. «Зенит» уверенно выиграл, все супер, но Семаку за этот матч – «два».

Разгромная победа? Это не главное. Я оцениваю выступление игроков, количество технико-тактических действий и брака, а у тренеров – принятие решений», – прокомментировал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, «Рубин» после 22-го тура идет на восьмом месте в таблице РПЛ. «Зенит» после своей победы и ничейного матча «Спартака» с «Ахматом» (0:0) поднялся на вторую строчку в таблице первенства.