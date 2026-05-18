Семак сравнил исторические достижения «Спартака» и «Зенита» в российском футболе

Фото: fc-zenit.ru / Вячеслав Евдокимов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о статусе лучшего клуба в истории российского футбола после того, как петербуржцы завоевали 11-е чемпионство.

«И „Зенит“, и „Спартак“ добились выдающихся достижений в чемпионатах России, а „Спартак“ — и в чемпионатах СССР. Можно добавить и другие клубы, которые являются грандами футбола. А все эти споры, кто лучше… „Зенит“ любят во многих городах и регионах России. Для них мы и играем», — приводит слова Семака «Чемпионат».

«Зенит» стал единоличным лидером по числу чемпионств в России (11), обойдя «Спартак» (10). В текущем сезоне петербуржцы набрали 68 очков, опередив «Краснодар» (66). «Спартак» (52) занял четвёртое место. Последний раз красно-белые выигрывали чемпионат в сезоне-2016/2017.