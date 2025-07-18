Семак сказал, что Волкову следует уйти в аренду

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике команды Сергее Волкове.

«Арсен Адамов получит свой шанс. Он находится в игровом тонусе, в отличие от Серёжи Волкова. Серёже логично уйти в аренду, чтобы набирать форму», – сказал Семак «Чемпионату».

Напомним, Волков – воспитанник «Краснодара». Летом 2024 года он перешел в «Зенит». В минувшем сезоне Сергей отыграл шесть матчей, где не отличился результативными действиями. В сентябре 2024 года он получил разрыв крестообразных связок колена.

«Зенит» финишировал вторым в таблице РПЛ сезона 2024/25. Чемпионом впервые в истории стал «Краснодар». Новый сезон стартует сегодня, 18 июля, матчем московского «Динамо» с «Балтикой». Игра состоится в 20:30 по мск.