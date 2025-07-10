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На главную ТИ-Спорт 10 июля 2025 00:05

Семак рассказал о судьбе Вендела и Жерсона

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Семак рассказал о судьбе Вендела и Жерсона
Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не знает, будет ли Вендел играть за «Зенит». А также сообщил, когда ждать бразильского новичка Жерсона.

«Для начала их нужно увидеть, а потом уже смотреть, можем мы на них рассчитывать или нет. Должны были сегодня представить», – ответил на вопрос об отсутствии на игре двух бразильцев.

Напомним, «Зенит» ждал Вендела в Петербурге сначала 1 июля, потом — 6-го. Но полузащитник так из Бразилии не вылетел.

#фк зенит #сергей семак
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