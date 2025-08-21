news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 августа 2025 18:41

Семак рассказал, будут ли у «Зенита» новые приобретения до закрытия трансферного окна

Читайте нас в
Телеграм
Семак рассказал, будут ли у «Зенита» новые приобретения до закрытия трансферного окна
Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в беседе с «Чемпионатом» рассказал, ожидаются ли у петербуржцев свежие приобретения до закрытия трансферного окна.

«Посмотрим, процесс работы на трансферном рынке непрерывен. Могут быть какие-то изменения, но, конечно, небольшие. Если кто-то и будет, то это один-два новых футболиста в лучшем случае. На сегодняшний день у нас заполнена заявка по легионерам — кто-то придёт, только если кто-то покинет команду», – сказал Семак.

После пяти туров «Зенит» идет девятым в турнирной таблице с шестью очками. 23 августа петербуржцам предстоит сыграть на своем поле с махачкалинским «Динамо».

#фк зенит #сергей семак
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

21 августа 2025
Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

20 августа 2025