Семак прояснил ситуацию с задержанием его и супруги в аэропорту Мюнхена

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об истории, которая произошла в аэропорту Мюнхена. В декабре 2025 года Семака и его супругу задержали перед посадкой на рейс, и они провели там шесть часов в ожидании решения, из-за чего не успели на самолет.

– Кстати, а вот эта зимняя история с Мюнхеном, где вас с женой несколько часов не выпускали из страны, сильно омрачила впечатление от поездки?

– Поездка была по необходимости, а не чтобы комфортно провести время. Меня расстроила не сама ситуация, а совокупность факторов. По мне, можно было это за полчаса решить. Причем нам пообещали, что нас посадят на наш рейс. В итоге никуда нас не посадили, на рейс мы не успели, билеты не поменять и так далее. Но, по сути, ничего страшного, никаких проблем. Нам задали вопросы, заполнили какие-то бумаги. Из-за одной бумажки мы провели в помещении несколько часов, – ответил Семак корреспонденту «Чемпионата».

«Зенит» по итогам первой половины чемпионата занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидера, «Краснодара», на одно очко.