Семак оценил переход Дюрана в «Зенит»

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что переход колумбийского нападающего Джона Дюрана усилит питерскую команду в весенней части российского чемпионата. 22-летний форвард пополнил питерский клуб на правах аренды из саудовского «Аль-Насра» до конца сезона-2025/26.

– «Зенит» сегодня объявил о подписании контракта с Джоном Дураном. Поделитесь своим мнением об этом переходе. Понятно, что это та позиция, которая, и вы об этом уже говорили, требовала усиления.

– Конечно, мы понимаем, что это очень качественный футболист, у которого не везде складывается так, как, наверное, ему хотелось бы. Но мы надеемся, что мотивация у него есть для того, чтобы поехать и на чемпионат мира, и конкурировать с тем же Джоном Кордобой за место в составе национальной команды. Надеемся, что он нам поможет. В его качествах мы не сомневаемся, – приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Переход Дюрана (32 млн евро) вошел в топ-3 самых дорогих трансферов РПЛ после Малколма (40 млн евро) и Халка (37 млн евро). Отметим, все трое были куплены питерским клубом.

«Зенит» по итогам первой половины сезона остановился на второй строчке с 39 очками в турнирной таблице РПЛ. На одно очко петербуржцев опережает действующий чемпион «Краснодар».