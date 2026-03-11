Семак: «Мало в каком чемпионате столько команд борются за титул. У нас их шесть»

Фото: fc-zenit.ru

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался в ответ на критику в адрес его команды после поражения от «Оренбурга» и извинился перед женской половиной болельщиц.

– Почему «Зенит» так плохо играет таким составом и, поведя в счете, кажется, начинает играть на удержание?

– Кажется или не кажется? И как на поле отражается «игра на удержание»? Надо аргументировать такие вещи, тогда с чем‑то я могу согласиться, с чем‑то нет. На сегодня отстаем от лидера на одно очко. При этом конкуренты могут оказывать достойное сопротивление. Мало в каком чемпионате столько команд борются за титул. У нас их шесть, – ответил Семак корреспонденту «Матч ТВ».

50-летний специалист согласился, что проблемы случаются и прежде всего это связано с перестроением игры вследствие прихода новых игроков. По его мнению, за восемь лет его работы в клубе, питерская команда не опускалась ниже определенного уровня.

«Если кто‑то хочет, чтобы мы играли как "Бавария" или "Барселона", надо, чтобы это было кем‑то подкреплено. Что‑то у нас получается, что‑то нет, но мы всегда работаем. Задача при этом одна — побеждать. А какой‑то катастрофы и трагедии нет», – добавил Семак.

В конце главный тренер «Зенита» отметил, что в праздничный день особенно хотел порадовать болельщиц питерского клуба победой. Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» прошел 8 марта в Оренбурге.