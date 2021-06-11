Семь законодательных инициатив для Госдумы рассмотрят депутаты на заседании Госсовета РТ

Двадцать второе заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва состоится сегодня в Казани. На нем депутаты обсудят семь законодательных инициатив, которые планируется направить в Госдуму.

«Для рассмотрения на заседании вносится 41 вопрос. Особое место в повестке дня занимает блок из десяти вопросов, подготовленный депутатами после осмысления событий, произошедших в 175-й гимназии Казани», — рассказала на заседании президиума парламента секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Депутаты разработали семь законодательных инициатив, которые связаны с изменениями в федеральном законодательстве. В частности, парламентарии предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, в Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также в федеральные законы «Об оружии», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Кроме того, разработаны два обращения Председателю Правительства России Михаилу Мишустину об ужесточении нормативно-правового регулирования в сфере оборота оружия и о необходимости скорейшего принятия подзаконных нормативных правовых актов для реализации федерального закона об информации, а также одно обращение Председателю Госдумы Вячеславу Володину по ограничению распространения деструктивной информации в интернете.

В первом чтении депутаты рассмотрят десять законопроектов, в том числе касающихся исполнения бюджета Татарстана за 2020 год и утверждения допсоглашений по предоставлению республике федеральных бюджетных кредитов.

В первом чтении также будут обсуждаться законопроекты, которыми вносятся изменения в законы «Об адресной социальной поддержке населения в РТ», «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», «О налоге на имущество организаций».