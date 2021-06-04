Семь учебных заведений Татарстана попали в топ-200 школ России по подготовке абитуриентов

Семь общеобразовательных учреждений Татарстана вошли в топ-200 школ, чьи выпускники успешно поступают в ведущие вузы на естественно-математические и инженерно-технические специальности. Рейтинг составлен агентством RAEX, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В топ-20 рейтинга попали лицей № 131 Казани (на 17-м месте), Лицей имени Н. И. Лобачевского КФУ (на 33-й позиции), IT-лицей КФУ (на 47-м месте), лицей-интернат № 7 Казани (на 102-й позиции). Лицей № 145 Казани занял 169 строчку.

Кроме того, в рейтинг включили гимназию № 26 Набережных Челнов, занявшую 120-е место, и школу № 6 Бугульмы, которая находится на 163-й позиции.

«На первом месте рейтинга — Бауманская инженерная школа № 1580 Москвы. Учебное заведение тесно связано с МГТУ имени Баумана», — отметили в министерстве.

Всего в топ-200 вошли школы из 44 регионов России. В частности, 68 школ из Москвы и Подмосковья, 13 — из Санкт-Петербурга, 10 — из Свердловской области и девять — из Тюменской области, а также по 7 школ из Татарстана и Башкортостана, образовательные организации из Новосибирской и Челябинской областей.

Рейтинг школ основан на статистике поступления абитуриентов в 37 ведущих вузов России по соответствующему направлению обучения. При его подготовке использовались данные о поступлении около 60 тыс. выпускников прошлого года более чем 10 тыс. российских школ.