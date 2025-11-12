Семь участников СВО восстановили паспорта благодаря Госюрбюро Татарстана

С начала года Государственное юридическое бюро Республики Татарстан оказало помощь семи участникам специальной военной операции в восстановлении утраченных паспортов. Об этом сообщает Министерство юстиции республики.

Регулярные приемы юристов проводятся в Республиканской клинической больнице Казани, где военнослужащие могут получить бесплатные консультации по различным правовым вопросам. Специалисты предоставляют исчерпывающие разъяснения в соответствии с действующим законодательством.

«Приемы Госюрбюро РТ в Республиканской клинической больнице – это не единичное событие, а часть системной работы по обеспечению правовой защищенности тех, кто стоит на страже нашей Родины», – отметил руководитель Госюрбюро республики Марс Фаткуллин.

Помимо консультаций, юристы помогают решать конкретные проблемы военнослужащих.

«Бойцы в разных ситуациях в зоне СВО утрачивают паспорта, и на прием приглашаются специалисты миграционной службы вплоть до фотографа», – добавил Фаткуллин.

Право на бесплатную юридическую помощь имеют не только участники специальной военной операции, но и члены их семей, а также те, кто уже вернулся с зоны проведения операции. Получить консультацию можно по адресу: г. Казань, ул. Хади Такташа, 124.