Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В этом году Российский институт театрального искусства ГИТИС окончили семь участников движения «Созвездие-Йолдызлык», четверо из них получили красные дипломы. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«В „Созвездие-Йолдызлык“ я пришла уже в довольно большом возрасте — 14 лет. Видимо, была не готова раньше. Это планета, где осуществляются детские мечты. Когда ребенок с самого раннего детства участвует в движении, то он в любом случае захочет связать свою жизнь с искусством. Все мои маленькие и большие мечты, которые у меня были с 14 лет, осуществило „Созвездие-Йолдызлык“», — заявила одна из выпускниц — Анастасия Пронина.

Другого выпускника ГИТИСа из Татарстана, Дмитрия Воркунова, уже взяли в труппу Московского губернского театра. Он подчеркнул, что своими успехами он во многом обязан движению «Созвездие-Йолдызлык».

«Помню, как в первый раз вышел на большую, профессиональную, красивую сцену „Созвездия-Йолдызлык“. Софиты, камеры, зрители: это всё сыграло огромную роль в моем дальнейшем пути. Движение подарило мне много интересных моментов: выступления, встречи с гениальными людьми и многое другое. Я всегда буду прославлять свою родную республику», — заверил актер.

Уроженка Набережных Челнов Алина Идиятуллина окончила ГИТИС с красным дипломом. «С самого детства моя жизнь была связана с творчеством и искусством. С движением я связана уже 15 лет. Именно здесь я поняла, что быть артистом — это мое предназначение. Самым ярким воспоминанием для меня стало мое первое попадание на гала-концерт. Каждый созвезденец знает, что такое — ждать результатов после второго тура в Казани. Для меня это стало незабываемым моментом, потому что я очень долго к этому шла», — сказала она.

Лауреат премии Правительства РФ в области культуры, член Союза театральных деятелей России, член Общественной палаты РТ по культуре, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Республики Крым, почетный наставник и генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов уверен, что фестиваль дает возможность каждому молодому человеку раскрыть свой талант.

«Благодаря плодотворной работе наставников, руководителей коллективов при поддержке руководства районов и городов, Министерства по делам молодежи РТ и других партнеров и, самое главное, руководства республики — Раиса РТ Рустама Минниханова ежегодно через эту школу проходят порядка 65 тыс. детей. Это очень трудоемкая, важная работа — воспитание молодого поколения с активной гражданской позицией, занятость подростков», — убежден он.

Туманов подчеркнул, что многие, кто был активным участником фестивального движения, связывает свой профессиональный путь с творчеством. «Наши выпускники разных музыкальных учебных заведений этому пример. Даже если они выбирают другую профессию, то возвращаются в нашу дружную семью уже в рамках других проектов, таких как фестиваль „Безнен заман — Наше время”, или в качестве родителей участников фестиваля. Мы очень гордимся тем, что можем внести свою лепту в воспитание нашего подрастающего поколения», — добавил он.

В новом учебном году в ГИТИС поступили два представителя «Созвездие — Йолдызлык»: Миляуша Нугманова и Алиса Идиятуллина. «Благодаря поддержке фестивального движения я поступила на факультет новых направлений сценических искусств. Это моя мечта с детства. В будущем благодаря учебе я смогу познать новые грани профессии и продолжить служить нашей стране делясь своим творческим опытом», — поделилась планами Миляуша.

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.



«Созвездие-Йолдызлык» — крупнейший эстрадный фестиваль России и служит представлению всего многообразия ее культуры, а также взаимному творческому обогащению его участников, способствует профессиональному творческому развитию детей и бережному отношению к национальным традициям, что соответствует целям национального проекта «Образование» (нацпроекты в их нынешнем виде были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным).