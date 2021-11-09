Семь татарстанских постановок представлены в 20 номинациях «Золотой маски»

Семь театральных работ из Татарстана поборются за право быть назваными лучшими в России в рамках премии «Золотая маска». Спектакли республиканских театров собрали 20 номинаций.

В пяти номинациях будет представлена постановка «Иваново детство» по сценарию одноименного фильма Андрея Тарковского в постановке московского режиссера Антона Федорова – премьера Казанского ТЮЗа этого года.

Пятью номинациями может также похвастаться Нижнекамский татарский драматический театр имени Миннуллина, в которых будет презентован моноспектакль «На заре» по одноименному произведению татарского поэта Сагита Рамиева в постановке Туфана Имамутдинова.

По количеству номинаций не отстал и театр кукол «Экият» со спектаклем «Адәмнәр» («Люди») художественного руководителя Ильгиза Зайниева. В основу спектакля положена повесть Галимджана Ибрагимова.

Три постановки – «Hava», «Децентрализация», «Чын татар», – созданные на базе театральной площадки «MOÑ», будут оценены в номинации «Эксперимент».

16-часовой перформанс Overtime от создателей «Театр.Акт» Ангелины Миграновой и Родиона Сабирова вошел сразу в две номинации театральной премии.

Лауреаты «Золотой маски» нынешнего сезона будут объявлены весной 2022-го.