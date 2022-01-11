Семь татарстанцев вышли в финал Евразийских соревнований по информационным технологиям

Семь татарстанцев вышли в финал Евразийских соревнований в сфере информационно-коммуникационных технологий Huawei Cup 2021. Всего финалистами состязаний стали 120 студентов и молодых ИКТ-специалистов, показавших самые высокие результаты по итогам двух отборочных этапов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В этом году в соревнованиях приняли участие свыше 20 тыс. студентов, аспирантов и выпускников из более чем 500 учебных заведений. Среди финалистов — Динар Заяхов из Университета Иннополис и выпускник этого вуза Вадим Рахматуллин, Азат и Айрат Галлямовы и Валентин Юнусов из КФУ, Айнур Зиганшин и Иван Ашаев из КНИТУ имени А. Н. Туполева — КАИ», — отметили в министерстве.

Участвовать в отборочном этапе можно было в одной или сразу нескольких номинациях. Самыми популярными среди участников, как и в прошлом году, стали номинации IP («Технологии и протоколы IP-сетей») и AI («Модели и методы искусственного интеллекта»). Впервые в топ-3 номинаций по количеству заявок попало направление APP по проектированию мобильных приложений Huawei.

В соревнованиях принимают участие студенты и молодые специалисты со всей России и из стран Евразии. Для студентов участие в Huawei Cup — это возможность на практике проверить свои навыки и повысить уровень знаний.