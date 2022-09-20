Семь суток ареста получил татарстанец, не оплативший вовремя штраф за пьяную езду
В марте житель Камского Устья попался автоинспекторам пьяным за рулем. Мужчину лишили прав и выписали штраф за пьяную езду – 30 тыс. рублей. Однако нарушитель не торопился оплачивать его.
В итоге, исполнительный документ о принудительном взыскании штрафа поступил в районное отделение судебных приставов. Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности, но он их игнорировал.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ, пристав составил протокол об административном правонарушении и направил материалы в суд. За вовремя не оплаченный штраф татарстанца арестовали на 7 суток.