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Ру Тат
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Происшествия
20 сентября 2022  11:38
Полина Шевчук

Семь суток ареста получил татарстанец, не оплативший вовремя штраф за пьяную езду

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В марте житель Камского Устья попался автоинспекторам пьяным за рулем. Мужчину лишили прав и выписали штраф за пьяную езду – 30 тыс. рублей. Однако нарушитель не торопился оплачивать его.

В итоге, исполнительный документ о принудительном взыскании штрафа поступил в районное отделение судебных приставов. Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности, но он их игнорировал. 

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ, пристав составил протокол об административном правонарушении и направил материалы в суд. За вовремя не оплаченный штраф татарстанца арестовали на 7 суток.
 

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