Семь стран ОПЕК+ предварительно договорились увеличить добычу нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки

Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман) предварительно договорились об увеличении целевого уровня добычи нефти примерно на 188 тыс. баррелей в сутки в июне, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Два источника, знакомых с позицией ОПЕК+, сообщили, что страны достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей, продолжая реализацию планов, несмотря на выход ОАЭ из альянса.

Рост предельного уровня добычи сопоставим с майским увеличением на 206 тыс. баррелей в сутки – из него будет исключена доля ОАЭ, объявивших о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Один из источников отметил, что это решение говорит о том, что альянс придерживается прежней политики, несмотря на уход одного из участников.

Однако фактическое увеличение квот будет символическим, поскольку судоходство через Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок нефти из стран Персидского залива – все еще ограничено, отметило издание.

Встреча семи стран запланирована в воскресенье в онлайн-формате, где они обсудят уровни добычи нефти на июнь. Ряд стран ОПЕК+ помимо установленных квот имеют дополнительные ограничения, в которых участвовали и ОАЭ. С апреля 2025 года участники постепенно отказываются от них, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.