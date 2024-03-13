Семь сотрудников НКНХ стали призерами XХIV Всероссийского конкурса «Инженер года — 2023»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Семь сотрудников «Нижнекамскнефтехима» признаны лучшими инженерами XХIV Всероссийского конкурса «Инженер года — 2023». Конкурс проводится общественными объединениями профессиональных ученых и инженеров России в рамках Десятилетия науки и технологии, объявленного президентом страны. Цели — выявление и поощрение специалистов в различных отраслях науки и техники, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников.

В этом году на конкурсе была представлена 51 номинация по двум версиям: «Инженерное искусство молодых» — для участников до 30 лет и «Профессиональные инженеры» — для опытных специалистов со стажем не менее 5 лет.

Заявки на конкурс подали более 70 человек из 59 регионов России. Отбор был жестким — в финал вышли 1000 человек, 416 из них стали победителями.

По версии «Инженерное искусство молодых» дипломом «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года — 2023» награждены главный специалист лаборатории эластомеров Лилия Гизетдинова и главный эксперт отдела «Стирольные пластики» Ильнар Камалиев.

По версии «Профессиональные инженеры России» в I туре конкурса отличились главный технолог Айдар Вагизов, заместитель начальника монтажно-технологического отдела Айгуль Гилемханова, инженер-электрик производства простых полиэфиров Олег Гордеев, старший менеджер отдела Производные этилена и пропилена Тимур Миннахметов. Они удостоились звания «Профессиональный инженер России», получили соответствующие сертификаты и серебряные знаки.

По результатам II тура менеджер отдела «Биоочистка сточных вод» Сергей Шилин стал лауреатом конкурса «Инженер года», ему вручили диплом и памятную медаль.

«Конкурсы такого масштаба — один из инструментов мотивации сотрудников. Победа во Всероссийском конкурсе „Инженер года — 2023“ важна как для самих лауреатов, так и для предприятия. Это признание профессионализма наших инженеров достаточно серьезной экспертной командой. Самое главное сейчас — не останавливаться на достигнутом, а стремиться к новым и новым вершинам», — подчеркнул главный технолог «Нижнекамскнефтехима» Айдар Вагизов.

Поучаствовать в престижном конкурсе Олегу Гордееву предложил его руководитель.

«Он счел значимыми мои наработки по внедрению на производстве частотных преобразователей и предложил попробовать свои силы, — говорит инженер. — Эти преобразователи позволяют более удобно регулировать лопасти воздушных охладительных установок. Я участвовал в пусконаладочных работах, подготавливал к монтажу ячейки, проводил пробные пуски второго компрессора».

Результату участия в конкурсе Олег Гордеев рад, хоть и скромно считает себя инженером среднего звена.

«Престижный конкурс помогает популяризировать важную профессию инженера. Молодое поколение будет видеть, как поощряют специалистов, и больше стремиться в эту профессию. В итоге, это должно привести к увеличению количества наших собственных разработок, а значит, снизится зависимость страны от иностранных поставок», — считает Олег Гордеев.

Лилия Гизетдинова с коллегой солидарна — конкурс многое значит для инженеров всей страны. Когда руководитель предложил в нем участвовать, молодой специалист была удивлена и польщена.

«Мне всего 28 лет. Помню, когда поступило это предложение, подумала: „А я точно достойна?“. Но упускать шанс не стала», — рассказывает Лилия. Лилия Гизетдинова разрабатывает новые марки каучуков для производства шин. На конкурс «Инженера года» она выдвигалась с проектом создания дивинильного каучука СКД-710. Он используется в протекторной части шин, улучшает их характеристики: повышается сцепление с дорогой, снижается сопротивление качению. Эта марка произведена по новой технологии и позволяет вывести шины на новый уровень — в премиальный сегмент.

Несмотря на все сомнения и переживания, результаты превзошли ожидания Лилии.

«Я пропустила сообщение о результатах конкурса. Когда ко мне пришел коллега Ильнар Камалиев, тоже призер первого тура, и начал поздравлять, я не сразу поняла, о чем вообще речь, — с улыбкой вспоминает Лилия. — Горжусь тем, что мою работу высоко оценили, и рада оправдать доверие руководства».