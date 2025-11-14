«Шьем с теплом»: пестречинские волонтеры изготовили 1 тыс. подушек для солдат

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В просторном фойе Читинского сельского Дома культуры в Печтречинском районе уже второй год работает импровизированная мастерская. Каждый вечер здесь за звуком швейных машин собираются местные жители – они кроят, сшивают и наполняют подушки, которые отправляются военнослужащим. Работают добровольно, без оплаты: главной наградой называют осознание того, что их подарок согреет солдата и станет маленьким островком домашнего уюта на передовой.

Здесь постоянно задействовано около десяти человек. Собираются в шесть вечера, а когда партия особенно большая – задерживаются до полуночи. За время работы добровольцы изготовили уже более 1 тыс. подушек.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Директор Читинского СДК Миннур Шамсутдинов вспоминает, что к пошиву приступили не сразу – раньше отправляли только продукты и средства гигиены.

«Гуманитарной помощью мы занимаемся с самого начала СВО. К пошиву подушек приступили в прошлом году. Изначально мы считали, что это не предмет первой необходимости… Но потом ребята сами попросили нас о подушках – я тогда очень удивился. На сегодняшний день мы отправили партии в 16 разных точек», – рассказал он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

География добровольческой помощи постоянно расширяется. За подушками обращаются родственники и волонтеры не только из Пестречинского, но и из Балтасинского, Арского, Зеленодольского районов, а также из Казани. Отправляют ровно столько, сколько нужно бойцам. Светлые подушки большего размера уходят в госпитали, компактные темные – в окопы и блиндажи, где ткань быстро изнашивается и вещь становится «одноразовой».

«Есть и те, кто спрашивает: «Зачем это надо? Для кого вы это делаете?» – говорит Миннур. – Но я уверен: если бы наша помощь не доходила до адресатов, и если бы она была бесполезной, люди не обращались бы к нам снова».

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Помогают не только в работе, но и материалами: приносят ткань, передают мягкие игрушки – из них извлекают синтепон для наполнителя.

Волонтер Кобра Мухаметгалиева отмечает, что в прошлом году материалов не хватало – приносили все, что могли, вплоть до старых одеял и матрасов.

«А в этом году помощи стало больше: материалы активно привозят, люди поддерживают от всей души», – говорит она.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Рядом трудится ее дочь Лейля Фатыхова, сотрудница Дома культуры. После дневной работы она снова возвращается к машинкам – присоединяется к общей доброй задаче.

Миляуша Шайхутдинова отвечает за завершающий этап: «Сначала мы раскраиваем ткань, затем швеи сшивают чехлы, после этого наполняем их синтепоном. И наконец вручную зашиваем каждую подушку. Шьем мы с теплом, хотим внести свой вклад. Ведь солдаты охраняют нас, чтобы мы могли спать спокойно».

Опыт работы на машинке обязателен не для всех операций, но для швей – принципиален. Фирдия Баранова, которая шьет с шестнадцати лет, взяла на себя поток самых сложных операций.

«Миннур сказал, что нужна помощь, и я сразу откликнулась. В день могу сшить до пятидесяти подушек, иногда работу на дом забираю. Хочется помочь ребятам, чтобы условия у них были хоть немного лучше», – говорит она.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Со временем в мастерской начали шить не только обычные подушки, но и специальные «косточки» – поддерживающие подголовники для раненых. Технологию передала профессиональная швея Йолдыз Заляева из Арского района.

«Я умею делать такие подушки, поэтому приехала сюда, чтобы научить местных волонтеров, – рассказывает она. – Теперь каждый день привожу полную машину материалов».

Для Йолдыз участие в этом деле – личная история. Ей требуется операция, которую пока невозможно провести, и тема помощи раненым особенно откликается. Несмотря на собственные трудности, она ежедневно продолжает поддерживать работу мастерской.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Уже изготовлено около 300 «косточек» и более 1000 обычных подушек. Но швейная мастерская – лишь часть дела. Здесь формируют посылки с продуктами, теплыми вязаными носками, окопными свечами, а также с домашними заготовками – соленьями и вареньем, которые должны напомнить солдатам о доме.

Добровольцы говорят, что их труд – это способ передать бойцам простое, но важное чувство: их ждут, о них помнят, и каждый стежок сделан с мыслью о них.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.