Семь районов Татарстана за десять месяцев увеличили поголовье крупного рогатого скота

В Татарстане за десять месяцев 2022 года семь районов увеличили поголовье крупного рогатого скота. Муниципалитетам, допускающим снижение поголовья, сделано замечание, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Районами-лидерами по увеличению поголовья КРС стали Кукморский, Мамадышский, Сабинский, Балтасинский, Елабужский, Нижнекамский и Азнакаевский», – говорится в сообщении.

Сельскохозяйственными организациями за десять месяцев произведено около 1,3 млн тонн молока. В лидеры по его производству вышли Балтасинский, Сабинский, Кукморский, Атнинский и Мамадышский районы.

В Татарстане насчитывается 634,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 223,3 тыс. коров. В республике также содержится 455 тыс. голов свиней, 47 тыс. овец, 19,2 тыс. лошадей и 15,4 млн голов птицы.