Семь районов Татарстана и один Казани снизили документационную нагрузку учителей в 2 раза

Семи муниципальным районам Татарстана и одному району Казани удалось добиться снижения документационной нагрузки учителей в два раза. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки республики Рамис Музипов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Есть районы, которые в два и более раза сократили документооборот, переписку со школами, таким образом снижая нагрузку. Мы сравнили показатели за сентябрь 2022 года и сентябрь 2023 года», — рассказал спикер.

Так, Кукморский район сократили количество писем в школы с 227 до 121, Зеленодольский — с 485 до 299, Сабинский — с 119 до 67, Тюлячинский — с 577 до 378, Верхнеуслонский — с 263 до 173, Апастовский — с 390 до 214, Нурлатский — с 782 до 324, Альметьевский — с 273 до 173, Советский район Казани — с 255 до 90.

Кроме того, в Камско-Устьинском, Апастовском, Алькеевском, Мензелинском и Сармановском районах более 45% учителей заявили, что нагрузка в этом году была снижена.

По словам Музипова, Татарстан разработал дорожную карту с мероприятиями по снижению документационной нагрузки учителей. Например, в республике в 2022–2023 годах отменили все региональные контрольные работы по всем направлениям. Исключение сделали только для шестых классов пяти районов, которые на протяжении нескольких лет показывают отрицательную динамику.

«В некоторых случаях эти контрольные не имеют большого значения, их практически не анализировали для развития образования. К тому же есть федеральные контрольные работы, всероссийские проверочные работы, ОГЭ и ЕГЭ. Анализ по ним является достаточным, чтобы принимать управленческие решения, выявлять конкретные пробелы, повышать квалификацию учителей», — пояснил замминистра образования.

Более того, сто муниципальных контрольных работ из 150 Минобрнауки республики не разрешило проводить. «То есть поступило около 150 заявок. Таким образом, пытаемся балансировать на уровне муниципальных контрольных работ», — отметил спикер.

Музипов добавил, что снизилось также количество исходящих запросов, отчетов от министерства. Всего предусмотрено 57 отчетных форм для районов. После проведенного анализа 19 отчетных форм отменили.

«С 1 января 2024 года обновляем систему электронного образования, где около десяти отчетных форм планируется сократить. Наша задача — все отчетные формы сделать в цифровом формате, уйти от бумажной формы. Хотим выйти на стопроцентный показатель. И планируем разработать дополнительные механизмы, которые позволят полностью реализовать задачи, поставленные федеральным центром», — заключил он.