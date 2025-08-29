news_header_top
Общество 29 августа 2025 15:00

Семь рабочих мест для инвалидов оборудовано в Татарстане благодаря нацпроекту «Кадры»

В рамках национального проекта «Кадры» работодатели могут получить субсидию на создание или оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.

Всего в 2025 году в Татарстане благодаря нацпроекту три работодателя оборудовали семь таких рабочих мест. Так, в Лаишевском районе было оснащено одно рабочее место на сельхозпредприятии. В Альметьевске пять мест оборудованы в нефтегазовой отрасли, тогда как в Зеленодольске оснащено одно рабочее место в сфере ЖКХ.

Размер субсидии может достигать 200 тыс. рублей на одно рабочее место. Финансирование может покрыть расходы на приобретение, монтаж и установку оборудования для инвалидов.

Чтобы получить субсидию за оборудование рабочего места, нужно обратиться в центр занятости населения, а затем подать заявление в Социальный фонд РФ с копией трудового договора и документами, подтверждающими расходы, пояснили в профильном ведомстве.

#национальные проекты #трудоустройство инвалидов
