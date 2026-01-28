Семерых пьяных водителей задержали в Казани за сутки

За сутки на дорогах Казани сотрудники Госавтоинспекции поймали семерых пьяных водителей.

Как рассказали «Татар-информу» в ведомстве, 27 января в столице республики произошло 178 ДТП. В одном из них пострадал пешеход. Авария произошла на улице Подлужной: по предварительным данным, водитель иномарки не уступила дорогу 48‑летней женщине, переходившей проезжую часть. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, была доставлена в больницу, а позже отпущена домой.

Всего за прошедшие сутки инспекторы составили административные протоколы на 518 водителей и 58 пешеходов. Из них 48 не были пристегнуты ремнями безопасности, 37 водителей не уступили дорогу пешеходам.

Ранее «Татар‑информ» сообщал, что Набережночелнинский суд вынес приговор водителю, повторно задержанному за пьяное вождение. В первый раз его оштрафовали на 250 тысяч рублей и лишили прав на два года, однако спустя полгода он вновь сел за руль в состоянии опьянения. Суд назначил ему один год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства и лишил водительских прав еще на три года.

