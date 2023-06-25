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Семь предпринимателей представят Татарстан на конкурсе «Экспортер года» в Москве
Семь предпринимателей, победивших в республиканском конкурсе, представят Татарстан на федеральном этапе «Экспортера года» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Конкурс проводится по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря ему бизнесмены смогут подтвердить свои успехи на внешних рынках в предыдущем году.
На республиканский этап конкурса поступило 64 заявки от предпринимателей РТ. Из них семь участников были признаны победителями в номинациях «Лучшее предприятие – экспортер в сфере промышленности», «Лучшее предприятие – экспортер в сфере высоких технологий» , «Лучшее предприятие – экспортер в сфере услуг», «Лучшее предприятие – экспортер в сфере АПК», «Лучшая женщина – экспортер», «Лучший молодой предприниматель -э кспортер» и «Прорыв года».
Они получили дипломы, сертификаты на изучение иностранного языка, статуэтки, а также право использования эмблемы конкурса, которая подтвердит высокое качество их продукции и услуг.
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