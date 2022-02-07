Семь малых городов Татарстана поборются за гранты на создание новых парков и скверов

Команда республики начала готовить заявки-участницы Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В этом году Татарстан представят Заинск, Елабуга, Зеленодольск, Лаишево, Болгар, Лениногорск и Мамадыш. В случае победы проекты будут реализованы в 2023 году.

«Семь малых городов представят Татарстан во Всероссийском конкурсе в 2022 году. В случае победы команды получат федеральный грант на реализацию общественных пространств. За четыре года участия в этом конкурсе республика выиграла уже более 2 млрд рублей на реализацию 32 объектов», — поделилась с ИА «Татар-информ» пресс-секретарь помощника Президента Татарстана Диляра Галеева.

Цель каждой заявки — не просто благоустроить парк, сквер или набережную, а улучшить качество жизни, решить социальные и экономические вопросы. Проекты смогут помочь повысить популярность мест у туристов и горожан, сделать города экологичнее и безопаснее, снизить отток молодежи из районов.

Каждая из семи заявок будет представлять собой комплексный документ, где описание архитектурных решений и кадры визуализации — лишь малая часть.

Конкретные пространства, которые представят каждый из семи городов, будут объявлены совсем скоро в официальном Instagram-аккаунте Программы развития общественных пространств РТ.

В прошлом году победителями стали шесть из 11 малых городов и исторических поселений республики. В номинации «Исторические поселения» лучшим оказался проект культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» в Билярске. На реализацию проекта выделено 56,25 млн рублей. В номинации «Малые города с количеством жителей до 20 тыс. человек» гранты получили проект «Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц — Ворошилова и Ленина» в Кукморе, а также проект благоустройства улицы Карла Маркса в Агрызе. Финансирование каждого составило 50 млн рублей.

В номинации «Малые города с количеством жителей от 20 до 50 тыс. человек» победили проект благоустройства каркаса общественных пространств 27 микрорайона «Соединяя Бавлы» в Бавлах и проект «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны» в Арске. На их реализацию выделено по 70 млн рублей. Грант в размере 80 млн рублей в номинации «Малые города с количеством жителей от 50 до 100 тыс. человек» получила городская набережная реки Камы «Наречье» в Чистополе.