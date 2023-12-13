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Семь лошадей погибли на пожаре в конюшне в Москве
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Из-за пожара на конюшне в Москве погибли семь лошадей, сообщает РИА Новости.
Пожар случился в конюшне, находящейся на территории национального парка «Лосиный остров». Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
По данным агентства, спасти удалось пять лошадей, еще семь лошадей погибли. В обстоятельствах трагедии разбирается прокуратура.
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