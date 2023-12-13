Семь лошадей погибли на пожаре в конюшне в Москве

Из-за пожара на конюшне в Москве погибли семь лошадей, сообщает РИА Новости.

Пожар случился в конюшне, находящейся на территории национального парка «Лосиный остров». Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

По данным агентства, спасти удалось пять лошадей, еще семь лошадей погибли. В обстоятельствах трагедии разбирается прокуратура.