Семь лекторов из РТ стали победителями регионального этапа конкурса Знание.Лектор

Региональный этап Всероссийского конкурса Знание.Лектор прошел с 20 августа по 14 ноября в 84 регионах страны. 1,5 тысячи участников провели свыше 5 тыс. авторских лекций при поддержке Российского общества «Знание». По итогам экспертной оценки определены 300 лекторов, которые прошли в окружной этап конкурса.

В окружном этапе соревнуются представители 71 региона, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Татарстан в следующем этапе представят преподаватель Upward Institute of Fitness Никита Агалаков, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева, проректор по учебно-воспитательной работе Казанского государственного института культуры Татьяна Леонтьева и куратор направления «Культура и искусство» «Движения Первых» Гульфия Мутугуллина, педагог лицея №1 Зеленодольского муниципального района Александр Кунгурцев, психолог Городского Центра неврологии и лечения боли (г.Казань), наставник карьерной навигации Наталья Ипполитова, доцент кафедры туризма Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Наталья Уткина.

С 25 ноября по 5 декабря участникам предстоит прочитать авторские лекции в онлайн-формате перед экспертным советом. В него вошли представители органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций и научного сообщества.

«Рад объявить, что в окружной этап конкурса, который является последним рубежом перед финалом, вышли лекторы из 71 региона России. Это показывает, что по всей стране есть талантливые просветители, которые разделяют нашу миссию – открывать людям мир знаний, вдохновлять, мотивировать их на саморазвитие. Я убежден, что конкурсанты вырастут в федеральных экспертов, и мы будем им в этом помогать. Например, организуем онлайн-сессии с известными наставниками из самых разных сфер, а в рамках финала будут проведены не только традиционные конкурсные испытания, но и образовательная программа по развитию лекторских компетенций», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участники конкурса получат шанс попасть в региональные команды лекторов общества «Знание» и выступать на местных просветительских мероприятиях. Необходимую теоретическую подготовку конкурсанты проходят на онлайн-платформе Знание.Академия. 70 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.