Семь квартир для детей-сирот закупят в Казани на 27,6 млн рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Госкомитет РТ по закупкам объявил о проведении электронного аукциона на приобретение семи квартир в Казани для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Начальная цена контракта превышает 27,6 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Заказчиком выступает Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

В документации указано, что площадь каждой квартиры должна быть от 24 до 36 квадратных метров. Жилые помещения должны находиться в домах, построенных и введенных в эксплуатацию не ранее 2002 года.

Кроме того, объекты не должны иметь обременений: они не могут быть в залоге, находиться под арестом, быть предметом судебных требований или использоваться третьими лицами для проживания.

Председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов отметил, что обеспечение жильем детей-сирот является одним из приоритетов республики в сфере социальной защиты. Он подчеркнул, что через механизм государственных закупок Татарстан стремится решать эту задачу открыто и эффективно, приобретая жилые помещения, которые соответствуют установленным требованиям.

С начала 2025 года в Татарстане уже приобретено 450 квартир для детей-сирот на сумму 1,8 млрд рублей. Работа по обеспечению жильем ведется в рамках целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение качества условий проживания граждан.