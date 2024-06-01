Семь историй о семьях: в Нацмузее РТ открылась выставка реликвий казанцев

В Национальном музее Татарстана открылась выставка «Семейная реликвия». О традициях, быте и истории семи семей рассказали сами их представители — волонтеры Нацмузея.

«Музей — это люди. Экспонаты — это всего лишь проводники между людьми, которые слушают истории, и теми, кто их рассказывает. Для нас очень важно узнать личные истории семей, увидеть семейные реликвии. Истории о семьях будут рассказывать дети — это очень ценно!» — поделилась генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Самовар, нательные крестики, рушники, платки, иконы и многое другое представили посетителям музея. Каждая семья при этом рассказывала об истории появления реликвии и связанных с ней фактах.

Так, Марьям Шамаилева предоставила для выставки самовар, который получил ее прадедушка Зиганша.

«Последнее воскресенье августа для нашей семьи особенный день, потому что отмечается День шахтера. Мой прадедушка был младшим ребенком в семье, работал пастухом и мечтал стать шахтером. Его мечта сбылась — он переехал в Воркуту, где и работал на шахте Воркутинская более 22 лет. За работу и старания на шахте его наградили самоваром», — рассказала она гостям.

Символом веры и оберегом от злых людей и неприятностей стали для Анны Медведевой и ее мамы Ольги нательные крестики, которые передаются из поколения в поколение. А семья Лаптевых, которую представляли сразу три поколения, гордится своими рушником, иконой Христа Спасителя и книгой «Проповедник». Также они рассказали гостям Нацмузея РТ о непростом процессе производства ткани и символизме рушника — его использовали при рождении детей, крещении, на свадьбах и поминках.

«Любой путь человека сопровождался рушником. Наш рушник вышит парой голубков, смотрящих друг на друга, и нити красного цвета, что обозначает семейное счастье», — рассказала Ирина Лаптева.

Сейчас она вяжет игрушки-обереги для участников специальной военной операции. Также Ирина создает игрушки на продажу и все скопленные средства отправляет на помощь солдатам. За милосердие и помощь раненым она награждена медалью Министерства обороны России.

Семья Кузьминых богата на Богородскую игрушку, платок и иконы. Красивый семейный платок называется турецким, однако вовсе не из-за того, что привезен из Турции, а благодаря яркому орнаменту. Сөлге (полотенце), переданное прабабушкой, представила на выставке Аделя Максумова. Она рассказала о том, как в старину окрашивали ткани в разные цвета.

Организаторы «Семейных реликвий» отметили, что это не последняя встреча и масштабы выставки будут только увеличиваться.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й в России объявлен Годом семьи.

Автор текста – Лиана Юсупова