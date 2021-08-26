Волейболисты «Зенита-Казани» стали участниками матча на Кремлевской набережной

Сегодня днем казанский «Зенит» впервые предстал перед широкой публикой, сыграв двусторонний матч на импровизированной площадке на Кремлевской набережной.

Шоу, не обычная тренировочная двусторонка, было проведено в рамках всероссийского мероприятия «Год до начала чемпионата мира — 2022».

Порадовали многочисленную публику команды «Бирюза», которой руководил олимпийский чемпион 2012 Юрий Бережко вместе с главным тренером «Зенита-Казани» Алексеем Вербовым, и «Графит» с рулевым Константином Сиденко. Не сумели сегодня сыграть травмированный Максим Михайлов, а также Дмитрий Волков, Валентин Голубев и Артем Вольвич, призванные в ряды сборной России для участия в чемпионате Европы. Также пока не присоединились к команде легионеры — поляк Бартош Беднорж и американец Мика Кристенсен.

В итоге из игроков основы в игре приняли участие Андрей Сурмачевский, Александр Волков, Денис Земченок, Юрий Бережко, Алексей Кононов, Роман Порошин и Дмитрий Щербинин, разделенные между «Бирюзой» и «Графитом». А победу со счетом 2:0 одержала «Бирюза» — партии шли до 15 очков, как на тай-брейке.

В сентябре казанцы начнут выступление на Кубке России, суперлига и Кубок ЕКВ стартуют в октябре.